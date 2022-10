Comment Twitter revoit sa politique autour des exclusions permanentes, et quel avenir pour Trump ?

(Boursier.com) — Twitter , le réseau social média de San Francisco, réexaminerait ses conditions concernant l'interdiction permanente d'un utilisateur et pourrait aussi se montrer plus souple dans la modération des contenus, demande de longue date du milliardaire Elon Musk, qui a relancé son projet de rachat du réseau pour 44 milliards de dollars. Le Financial Times indique donc que la plateforme réétudie sa politique en matière d'exclusion permanente, mais ajoute qu'elle ne devrait pas revenir sur sa décision de bloquer l'ancien président américain Donald Trump.

D'après de multiples sources du FT familières de la situation, le groupe de la Silicon Valley évalue d'autres outils moins durs de modération de contenus, face à la violation de certaines de ses règles. Deux sources du Financial Times croient néanmoins savoir qu'il serait improbable que Trump puisse faire son retour sur la plateforme, la levée des exclusions pour infraction à sa politique contre l'incitation à la violence n'étant pas considérée. L'ex-président américain avait été banni à vie peu après l'invasion du Capitole par ses partisans le 6 janvier de l'an dernier.

Les équipes de Twitter travailleraient plutôt sur des questions sur lesquelles le réseau social aurait peut-être été excessif, dans sa manière, par exemple, de répondre à d'autres 'infractions' moins graves à ses règles, notamment en ce qui concerne le partage d'informations trompeuses. La revue aurait débuté il y a des mois et ne serait pas encore finalisée. Reste à savoir si les conclusions définitives seront du goût d'Elon Musk, qui se prépare à prendre le contrôle du réseau social à l'oiseau bleu au terme d'un feuilleton aux nombreux rebondissements.