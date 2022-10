Comment Netflix entend conquérir le marché publicitaire

(Boursier.com) — Netflix , le géant américain du streaming, a annoncé hier les prix de ses offres d'abonnement avec publicités selon les pays. L'offre aux Etats-Unis débute à 6,99$ mensuels. 'Basic with Ads' ("Essentiel avec pub"), proposition du groupe à plus faible prix et soutenue par la publicité, sera lancée en novembre aux USA, offrant selon le groupe "un divertissement immanquable à un prix imbattable". L'offre à 6,99$ par mois sera lancée le 3 novembre sur le marché américain. Basic with Ads sera disponible aussi en Australie, au Brésil, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Espagne et au Royaume-Uni. Douze marchés sont donc au total concernés dans le monde. Netflix insiste sur le fait que les formules actuelles d'abonnement ne seront pas impactées par ces évolutions. 'Basic with Ads' arrive ainsi "en complément de nos offres sans publicités Basic, Standard et Premium", ajoute le groupe californien.

La nouvelle offre à prix réduit propose toujours une large variété de séries et films, une expérience personnalisée sur TV ou appareils mobiles, et la possibilité de modifier sa formule à tout moment. La moyenne serait de 4 à 5 minutes de publicités par heure pour obtenir ce tarif réduit. La qualité vidéo ira jusqu'à 720p en HD. Un nombre limité de films et shows ne seront en outre pas disponibles du fait de restrictions de licences, ce sur quoi le groupe dit travailler néanmoins. Il n'y aura enfin pas de possibilité de téléchargement des titres.

Netflix juge que Basic with Ads représente pour les annonceurs "une opportunité excitante", avec la chance de pouvoir toucher une audience diversifiée, comprenant les plus jeunes spectateurs, dans un environnement premium, avec une expérience publicitaire fluide et haute résolution. Lors du lancement, les formats publicitaires proposés aux annonceurs seront de 15 à 30 secondes. Les publicités seront lancées avant et durant les séries et films.

Pour aider les annonceurs à atteindre le bon public et garantir que les publicités soient plus pertinentes pour les consommateurs, Netflix offrira de larges capacités de ciblage par pays et par genre (par exemple, action, drame, romance, science-fiction). Les annonceurs pourront également empêcher leurs publicités d'apparaître sur des contenus qui pourraient être incompatibles avec leur marque (par exemple, du sexe, de la nudité ou de la violence graphique).

Concernant les outils de vérification, Netflix dispose de partenariats avec DoubleVerify et Integral Ad Science pour vérifier la visibilité et la validité du trafic des publicités à partir du premier trimestre 2023.

En termes de mesure de l'audience, pour permettre aux annonceurs de comprendre comment Netflix peut atteindre leur public cible, Nielsen utilisera son Digital Ad Ratings (DAR) aux États-Unis. Celui-ci sera disponible dans le courant de 2023 et sera éventuellement signalé via Nielsen ONE Ads.

Basic with Ads sera lancé six mois seulement après que Netflix a annoncé pour la première fois l'option d'un abonnement moins cher avec publicité. "Rien de tout cela n'aurait été possible sans le travail acharné de notre équipe ou le partenariat extraordinaire avec Microsoft. La sortie du linéaire se produit à une vitesse toujours croissante, le streaming dépassant désormais la diffusion et le câble aux États-Unis. Nous sommes convaincus qu'avec Netflix à partir de 6,99$ par mois, nous avons maintenant un prix et une offre pour chaque fan. Bien que nous n'en soyons qu'aux débuts, nous sommes ravis de l'intérêt des consommateurs et de la communauté publicitaire - et nous ne pourrions être plus enthousiasmés par ce qui nous attend. Au fur et à mesure que nous apprenons et améliorons l'expérience, nous prévoyons de nous lancer dans plus de pays au fil du temps", conclut le groupe.