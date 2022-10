Comment fait Taiwan Semiconductor pour dépasser les attentes et dégager un bénéfice record ?

(Boursier.com) — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), le géant taïwanais de la fonderie de semi-conducteurs, grimpe avant l'ouverture à Wall Street. Dans un compartiment encore récemment marqué par l'avertissement d'AMD, TSMC a surpris en battant facilement le consensus sur le trimestre clos. Ainsi, pour le troisième trimestre, le groupe a dégagé un bénéfice par action de 10,83 nouveaux dollars de Taïwan, contre un consensus FactSet de 10,26 nouveaux dollars de Taïwan. Les revenus trimestriels ont été de 613,14 milliards de nouveaux dollars de Taïwan, contre 604,9 milliards de consensus FactSet. Le bénéfice opérationnel a atteint 310,3 milliards, contre 294,6 milliards de consensus. La marge brute a été de 60,4%, contre une guidance allant de 57,5 à 59,5%. La marge opérationnelle ressort impressionnante à 50,6%, contre une guidance logée entre 47 et 49%.

Ainsi, le contractant majeur de l'industrie des semi-conducteurs a dégagé un profit record sur le trimestre clos, bénéficiant de fortes ventes de 'puces' pour smartphones et autres appareils. Plus précisément, les revenus provenant des produits pour smartphones ont grimpé de 25% par rapport au trimestre antérieur, tandis que les revenus des produits d'informatique de haute performance se sont appréciés de 4%. Les revenus des clients d'Amérique du Nord ont représenté 72% du total sur le trimestre clos, contre 64% au deuxième trimestre. Les revenus provenant de la Chine ne comptent plus que pour 8% du total contre 13% sur le trimestre précédent.

TSMC a amélioré son bénéfice net de 80% au troisième trimestre. Sur cette période close fin septembre, le bénéfice net a atteint 280,9 milliards de nouveaux dollars de Taïwan, l'équivalent de 8,8 milliards de dollars, contre 156,3 milliards de nouveaux dollars de Taïwan un an auparavant. Le consensus était de 267 milliards de NT$. Les revenus trimestriels se sont envolés quant à eux de 48%, alors que le taux de marge opérationnelle s'est apprécié de 9,4 points de pourcentage.

Le groupe bénéficiera par ailleurs d'une exemption d'un an des nouvelles restrictions américaines visant le secteur chinois des semi-conducteurs, ce qui lui permettra de poursuivre l'expansion de ses sites aux USA.

Le groupe demeure toutefois prudent. Face aux vents contraires, avec en particulier une demande mondiale plus faible en 'puces' et des restrictions américaines visant le secteur en Chine, TSMC réduit ainsi son estimation de budget de dépenses de capitaux à 36 milliards de dollars pour 2022, contre un objectif antérieur allant de 40 à 44 milliards de dollars fixé plus tôt cette année.

Le titre TSMC est tombé cette semaine en bourse au plus bas de plus de deux ans, avec les craintes de récession au niveau mondial et celles liées aux actions américaines contre les fabricants chinois. La semaine dernière, l'administration US a dévoilé de strictes régulations de contrôle des exportations afin de restreindre la capacité de la Chine à produire et développer des semi-conducteurs avancés, rappelle le Wall Street Journal. TSMC, SK Hynix et Samsung Electronics, ont toutefois obtenu des exemptions.