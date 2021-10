Commande historique de camions électriques pour Volvo Trucks

(Boursier.com) — L 'électrique gagne le monde du transport routier. Volvo Trucks a reçu une commande de 100 camions électriques de la part de la société de transport nordique DFDS, son plus important contrat de ce type à ce jour. Le deuxième plus grand constructeur mondial de camions commencera à livrer les véhicules, capables de parcourir 300 kilomètres sur une seule charge, au cours du quatrième trimestre de l'année prochaine.

"Cette commande montre qu'il est possible de faire du transport lourd avec des véhicules électriques", a déclaré à 'Bloomberg' Roger Alm, président de Volvo Trucks. "Nous sommes leaders du marché dans le segment électrique. C'est une position que nous nous efforçons de maintenir".

Poussés par des règles plus strictes en matière d'émission de Co2, les transporteurs et les entreprises de logistique n'ont d'autre choix que d'accélérer le renouvellement de leur flotte. "C'est évidemment une alternative plus coûteuse, mais nous voulons être les premiers à l'utiliser", a déclaré Niklas Andersson, directeur de la logistique de DFDS, dont la société gère une flotte de 1.500 camions. "C'est un élément très important de notre plan climatique".