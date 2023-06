Comerica : sous contrôle ?

(Boursier.com) — Comerica , l'établissement financier régional de Dallas, a indiqué hier qu'il prévoyait d'abandonner les activités de financement 'mortgage' d'ici la fin de l'année, dans le but d'améliorer le ratio prêt/dépôt et l'efficacité du capital. La banque, à l'occasion d'une présentation lors d'une conférence de Morgan Stanley, a déclaré que cette sortie contribuerait à atténuer les effets de la saisonnalité et de la cyclicité sur son portefeuille de prêts. Ces annonces ont dopé les cours hier soir, alors que le dossier avait été très attaqué durant la récente période de 'stress bancaire'. Le groupe a aussi rassuré concernant ses revenus nets d'intérêt du deuxième trimestre, attendus en bas de fourchette de la précédente guidance, alors que les marchés craignaient visiblement pire. Depuis l'effondrement de trois banques au début de cette année, à la suite d'une ruée vers les dépôts, les prêteurs régionaux tentent de renforcer leurs liquidités pour restaurer la confiance en se débarrassant de portefeuilles de prêts dans un environnement de taux d'intérêt élevés. La sortie de Comerica du segment de la banque mortgage devrait améliorer son ratio prêts/dépôts d'environ 150 points de base à la fin de l'année.

Au premier trimestre, les dépôts moyens de Comerica ont chuté d'environ 5% à 67,8 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent.