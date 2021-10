Comcast : NBCUniversal et les parcs à thème dopent les résultats

(Boursier.com) — Comcast gagne du terrain en pré-séance à Wall Street après que le groupe de télécommunications et médias eut dévoilé des comptes supérieurs aux attentes des analystes au troisième trimestre. Sur la période, la firme a enregistré un bénéfice net de 4,04 milliards de dollars, soit un bpa ajusté de 87 cents, contre 65 cents un an plus tôt et 75 cents de consensus, pour un chiffre d'affaires de 30,3 Mds$ (+19%) contre 29,8 Mds$ attendus.

La société basée à Philadelphie a notamment bénéficié de la forte croissance des revenus de sa branche médiatique NBCUniversal et d'un afflux de visiteurs dans ses parcs à thème Universal Studios. Le trimestre a été le plus rentable pour les parcs à thème de la société depuis le début de la crise.

Le groupe a, en revanche, recruté seulement 300.000 abonnés au haut débit sur le trimestre, soit moitié moins qu'à la même période l'année dernière. Un niveau néanmoins supérieur aux attentes du marché. A l'inverse, son activité de téléphonie mobile, Xfinity Mobile, a enregistré son meilleur résultat trimestriel depuis son lancement en 2017, ajoutant 285.000 clients.