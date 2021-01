Comcast : James Bond reste confiné

(Boursier.com) — Il n'est pas encore temps pour 'No Time to Die'. La sortie mondiale du nouveau James Bond a en effet été repoussée à octobre, ont annoncé hier les producteurs. La première mondiale est attendue désormais le 8 octobre, au lieu du mois d'avril, selon une annonce sur le site officiel James Bond et le compte Twitter correspondant. Le film devait initialement arriver en salles en avril 2020, avant d'être repoussé à novembre 2020 puis à avril. Il s'agit de l'ultime opus de la saga Bond pour l'acteur britannique Daniel Craig. La franchise James Bond est hautement lucrative. Reuters évoque des recettes de 880 millions de dollars dans le monde pour le précédent volet, 'Spectre', sorti en 2015. 'Skyfall', sorti en 2012, avait engrangé pour sa part près d'un milliard de dollars.

En pleine crise sanitaire, ce report du film de MGM et Universal Pictures (Comcast), dont les coûts de production sont estimés à 200 millions de dollars, n'est donc pas vraiment une surprise. Le prochain blockbuster américain attendu est 'Black Widow' de Marvel (Disney), qui doit sortir le 7 mai, à moins d'être également repoussé.