Comcast flambe après les comptes

(Boursier.com) — Comcast bondit de 7% avant bourse à Wall Street. Le groupe a pourtant passé une charge de dépréciations de 8,6 milliards de dollars concernant Sky et affiché un déclin de ses revenus. Les opérateurs semblent voir plutôt le bon côté des choses et prennent note d'indications de croissance des abonnements internet. Les revenus trimestriels totaux ont décliné de 1,5% à 29,8 milliards de dollars, légèrement supérieurs aux attentes. La perte nette part du groupe a représenté 4,6 milliards de dollars soit 1,05$ par titre, contre 4 milliards de dollars... de profits un an plus tôt. Cependant, le bénéfice ajusté par action a été de 96 cents, meilleur que prévu. Le rebond des activités de parcs à thème et des studios a soutenu les résultats. Les profits des studios ont même triplé à 537 M$, avec 'Jurassic World : Dominion' et 'Minions : The Rise of Gru'.