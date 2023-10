Comcast fait mieux que prévu au troisième trimestre

(Boursier.com) — Comcast , le géant américain des médias et du divertissement, a publié pour son troisième trimestre des revenus en hausse de 1% à 30,1 milliards de dollars, ainsi qu'un bénéfice net part du groupe de 4,05 milliards de dollars, à comparer à une perte de 4,6 milliards de dollars un an avant. Le bénéfice net ajusté a été de 4,48 milliards de dollars pour la période close, contre 4,22 milliards un an auparavant. L'Ebitda ajusté s'est amélioré de 5% à 9,96 milliards. Le bénéfice ajusté par action a augmenté de 13% à 1,08$, contre 95 cents de consensus. Les revenus ont aussi dépassé les attentes. Le free cash flow a progressé de 19% à 4,03 milliards. 'Oppenheimer' a affiché des recettes mondiales de plus de 900 millions de dollars au box office sur le trimestre, un record pour un biopic. L'Ebitda ajusté des parcs à thème a grimpé de 20% à 983 millions de dollars, un record.