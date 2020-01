Comcast en grande forme

(Boursier.com) — Comcast, le groupe américain de médias de Philadelphie, premier câblo-opérateur local, a dévoilé des profits supérieurs attentes de marché pour son quatrième trimestre. Le groupe a réalisé sur la période un bénéfice de 3,16 milliards de dollars, 68 cents par action, contre 2,51 milliards de dollars et 55 cents par titre un an avant. Le bénéfice ajusté trimestriel s'est élevé à 79 cents, contre 72 cents un an plus tôt et 77 cents de consensus chez les analystes de la place. Les revenus ont totalisé 28,4 milliards de dollars pour le trimestre clos, contre 27,8 milliards un an auparavant et 28,2 milliards de consensus. Les revenus du câble ont grimpé de 2,6% en glissement annuel à 14,8 milliards de dollars.