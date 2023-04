Comcast dévoile des résultats supérieurs aux attentes du marché

(Boursier.com) — Comcast gagne du terrain après la présentation de résultats trimestriels en hausse et supérieurs aux attentes du marché. Sur les trois mois clos fin mars, le géant du câble et des médias a dégagé un bénéfice de 3,83 milliards de dollars, ou 91 cents par action, contre 3,55 milliards de dollars, ou 78 cents par action, un an plus tôt. En base ajustée, le bpa ressort à 92 cents contre 82 cents de consensus. Le chiffre d'affaires recule de 4% à 29,69 milliards de dollars (29,3 Mds$ de consensus) alors que la société avait diffusé l'an passé à la fois le Super Bowl et les Jeux olympiques de Pékin au cours du premier trimestre. Le groupe de Philadelphie a bénéficié sur la période d'une demande soutenue pour ses services à large bande et d'une fréquentation accrue de ses parcs à thème.