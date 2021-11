Columbia Threadneedle Investments : l'acquisition des activités de gestion d'actifs de la Banque de Montréal dans la région EMOA est achevée

(Boursier.com) — Faisant suite à l'annonce du 12 avril 2021, Columbia Threadneedle Investments, qui fait partie d'Ameriprise Financial, confirme que l'acquisition des activités de gestion d'actifs de la Banque de Montréal dans la région EMOA est désormais achevée. Cette acquisition ajoute 113 milliards d'euros (97 Milliards GBP / 131 Milliards USD) à l'encours sous gestion de Columbia Threadneedle, portant le total des actifs sous gestion à 617 milliards d'euros (530 Milliards GBP / 714 Milliards USD).

Avec cette acquisition, Columbia Threadneedle renforce sa présence et ses capacités dans des domaines de la gestion d'actifs qui prennent de plus en plus d'importance en Europe et dans le monde, notamment :

"-Investissement responsable (IR) : Columbia Threadneedle et BMO GAM (EMEA) combinent leurs aptitudes complémentaires pour donner naissance à une entité d'investissement responsable de premier ordre, visant à créer de la valeur au moyen d'une recherche intensive, à instaurer des changements concrets en agissant comme un actionnaire actif et à établir des partenariats avec les clients pour mettre au point des solutions d'investissement responsable innovantes.

Ensemble, nous gérons un actif total de 36 Milliards GBP (49 Milliards USD) dans des fonds et stratégies axés sur l'investissement responsable, toutes classes d'actifs confondues.

-Produits alternatifs : ensemble, nous formons une activité mondiale de gestion de produits alternatifs représentant plus de 34 Milliards GBP (47 Milliards USD) et couvrant, entre autres, l'immobilier au Royaume-Uni, en Europe et aux Etats-Unis, les infrastructures, le capital-investissement et les hedge funds. Nous sommes bien placés pour répondre à la demande croissante de nos clients en quête d'actifs de diversification moins liquides, soit en tant que stratégie indépendante, soit dans le cadre de solutions sur mesure.

-Solutions : Columbia Threadneedle est un partenaire de longue date de clients de grande envergure dont les activités sont complexes, créant des portefeuilles sensibles à la réglementation (par exemple Solvabilité II et Bâle III) pour des compagnies d'assurance et des banques, ainsi que des solutions sur mesure pour nos sous-conseillers partenaires. BMO GAM (EMEA) fait partie des quatre plus grands gestionnaires européens d'investissements guidés par le passif (LDI) et exerce également des activités de gestion fiduciaire. Ensemble, nos activités Solutions sont le point d'entrée pour les actifs de nos clients à hauteur de plus de 145 Milliards GBP (200 Milliards USD), soit près de 30% de notre encours sous gestion élargi".