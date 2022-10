Colgate-Palmolive relève fortement ses prix, mais rate le consensus

(Boursier.com) — Colgate -Palmolive, le géant américain des produits de consommation, entretien et hygiène, n'est pas parvenu à atteindre le consensus de ventes pour le trimestre clos, malgré une hausse des prix de 11,5% ! Les pressions inflationnistes ont poussé les coûts à la hausse et la force du dollar a pesé. La société a enregistré un bénéfice net de 618 millions de dollars, ou 74 cents par action, pour le trimestre, contre 634 millions de dollars, ou 75 cents par action, l'année précédente. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 74 cents, contre un consensus FactSet de 73 cents. Les ventes ont progressé de 1% seulement à 4,45 milliards de dollars, maigre butin compte tenu des hausses de prix. Le bpa dilué baisse de 1%. Le groupe anticipe désormais une croissance annuelle au milieu d'une fourchette allant de 1 à 4%, avec un impact négatif de 5% des effets de change et un modeste bénéfice de l'acquisition de Red Collar. La croissance organique annuelle est tout de même espérée entre 6 et 7%. En GAAP, la marge brute est attendue en recul, mais le bpa est anticipé en croissance à deux chiffres.