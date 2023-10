Colgate-Palmolive dope ses prévisions financières

(Boursier.com) — Colgate-Palmolive , le géant américain des produits de consommation, a dépassé les attentes de marché pour le troisième trimestre et rehaussé ses prévisions financières. Pour le troisième trimestre, le groupe a affiché des ventes en croissance de 10,5% dont 9% en organique, à 4,91 milliards de dollars, alors que son bénéfice ajusté par action a augmenté de 16% à 86 cents. Le consensus était de 80 cents de bpa ajusté pour 4,82 milliards de dollars de revenus. La marge brute GAAP s'est appréciée de 130 points de base à 58,5%. Le groupe s'attend à une croissance du chiffre d'affaires net de 6 à 8%.

Colgate a relevé ses prévisions de croissance organique des ventes à 7-8%. Sur une base GAAP, la société s'attend toujours à une augmentation de sa marge bénéficiaire brute, à une augmentation des investissements publicitaires et à une croissance à deux chiffres du bénéfice par action. Sur une base non-GAAP, Colgate anticipe une augmentation de la marge bénéficiaire brute et une augmentation des investissements publicitaires et a augmenté ses prévisions de croissance du bénéfice par action à un chiffre dans le haut de la fourchette.