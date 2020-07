Colgate-Palmolive dépasse les attentes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Colgate-Palmolive, acteur majeur des produits de consommation, a annoncé pour le second trimestre des résultats supérieurs aux attentes. Le groupe a bénéficié de la forte demande en produits de nettoyage et savons, dans un contexte de crise sanitaire. La firme new-yorkaise a dégagé sur le trimestre un bénéfice net de 635 millions de dollars soit 74 cents par titre, contre 586 millions de dollars et 68 cents par titre un an auparavant. Le consensus de place était de 70 cents de bpa. Les revenus du groupe se sont améliorés quant à eux de 1% à 3,9 milliards de dollars, alors que le consensus de marché se situait à 3,8 milliards. La croissance a été significativement impactée par les effets de change. La progression organique de l'activité s'est élevée à 5,5%, avec la hausse des volumes et des prix.