Colgate-Palmolive corrige à Wall Street après ses trimestriels

(Boursier.com) — Colgate -Palmolive perd du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le groupe américain, acteur des produits de consommation, a annoncé un quatrième trimestre conforme aux attentes tout en déplorant des conditions macroéconomiques difficiles. Pour le quatrième trimestre, le groupe a affiché une croissance des revenus de 5% et une progression de 8,5% des ventes en organique. Sur l'année, les revenus progressent ainsi de 3% dont 7% en organique. Le bénéfice ajusté annuel par action, de 2,97$, décline de 7% mais ressort en ligne avec la guidance du groupe et avec le consensus. Le bpa ajusté du trimestre clos se situe à 77 cents. Les ventes de Colgate-Palmolive au quatrième trimestre se sont élevées à 4,63 milliards de dollars, contre 4,4 milliards un an avant et 4,59 milliards de consensus FactSet.

"Les ventes nettes ont augmenté de 5% au quatrième trimestre et les ventes organiques ont augmenté de 8,5% avec une croissance dans chaque division et dans nos quatre catégories, malgré des conditions macroéconomiques difficiles dans le monde", a déclaré le DG, Noel Wallace. Colgate prévoit désormais des ventes 2023 en hausse de 2% à 5% et un bpa en hausse à un chiffre - bas à moyen.