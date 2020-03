Colas suspend ses objectifs jusqu'à ce que la situation se clarifie

(Boursier.com) — Colas annonce que son rapport annuel 2019 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 25 mars 2020.

Perspectives 2020

Le 20 février 2020, lors de la publication des résultats annuels 2019, le Groupe a présenté ses perspectives pour 2020.

Ces perspectives seront affectées par l'impact que l'épidémie de Covid?19 aura sur les activités du Groupe. Cet impact, qu'il n'est pas possible de quantifier à ce jour, dépendra de multiples facteurs, et notamment de l'étendue et de la durée de l'épidémie, des mesures de prévention et d'accompagnement décidées par les gouvernements des pays concernés, des conditions d'éligibilité des collaborateurs au chômage partiel, de la durée d'interruption des chantiers, de la disponibilité des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'oeuvre, des fournisseurs, prestataires et sous-traitants, mais aussi de l'étendue et du calendrier d'éventuels plans de relance économique, ciblés sur les infrastructures.

En raison de ces incertitudes, le groupe Colas suspend ses objectifs jusqu'à ce que la situation se clarifie.