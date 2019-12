Colas : signature du marché de partenariat du BHNS de Cayenne

(Boursier.com) — La Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Guyane (CACL) a signé ce jour, à Cayenne, avec la société IBYS le marché de partenariat (PPP) portant sur la conception, la réalisation, le financement et la maintenance d'un réseau de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) sur son territoire pour une durée globale de 33 ans et demi. La société de projet IBYS est composée de Colas Projects, entité du groupe Colas dédiée aux grands projets, de Ribal Travaux Publics, filiale du groupe Colas en Guyane, et du fonds d'investissement FIDEPPP2.

Le projet prévoit la construction de deux lignes de BHNS, d'une longueur totale de 10,1 km, qui desserviront, avec 21 stations, les points clés de la ville de Cayenne tels que le Centre Hospitalier Andrée-Rosemon et l'Université de Guyane, et permettront de recréer du lien entre les quartiers.

Outre la réalisation des deux lignes de bus et l'aménagement des stations, le groupement concepteur-réalisateur, composé de Colas Projects et Ribal TP, assurera la construction d'un parc-relais, de deux pôles d'échange multimodaux, d'un centre de maintenance et de remisage ainsi que le réaménagement partiel de façade à façade de l'espace public participant ainsi à la requalification de nombreuses zones urbaines de Cayenne. La mise à disposition du réseau est prévue mi-2023, après une période de 42 mois d'études et de travaux.

Ribal TP assurera également la maintenance des deux lignes sur une durée de 30 ans grâce à une équipe dédiée, 100 % locale, pour un montant de 45 millions d'euros. Le montant des travaux est de 135 millions d'euros ; leur financement est assuré par une combinaison de fonds propres apportés par Colas et FIDEPPP2, de dette apportée par RIVAGE, investisseur institutionnel, et de financements publics apportés par la CACL, l'Etat et l'Union européenne.

La signature de ce contrat de PPP confirme l'expertise de Colas dans le montage et le management de contrats avec financement, ainsi que son savoir-faire dans la construction d'infrastructures de transport urbain.

Ces cinq dernières années, Colas a remporté de nombreux contrats de conception-réalisation de BHNS en France et sur les territoires d'outre-mer, notamment à Lens, Bayonne, Saint-Brieuc, Pau, Rouen, Lorient, Nouméa, Le Lamentin, Fort-de-France.

Le BHNS de Cayenne est le deuxième contrat majeur de PPP d'infrastructure remporté par le groupe Colas en 2019 après celui du Tram de Liège en Belgique, signé en janvier dernier.