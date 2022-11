Colas se dote d'un réseau de 160 plateformes d'accueil des déchets

(Boursier.com) — Colas lance le réseau de plateformes Valormat et Ecotri pour augmenter de 50% sa production de matériaux recyclés d'ici à 2026. Colas se dote ainsi d'un réseau de 160 plateformes d'accueil des déchets en France, maillant tout le territoire et proposant deux nouvelles offres de services destinées aux

professionnels du BTP et des espaces verts, Valormat et Ecotri.

"Pour répondre à l'enjeu de la préservation des ressources naturelles, ces plateformes donnent une seconde vie aux matériaux issus de l'aménagement et de la déconstruction, en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu dans le recyclage des matériaux du BTP", explique la filiale de Bouygues.