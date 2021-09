Colas remporte deux nouveaux contrats de 33 ME dans le cadre du Grand Paris

(Boursier.com) — Colas remporte deux contrats pour l'extension du tramway T3 dans l'ouest parisien. Le premier porte sur les études d'exécution, les travaux de pose de voie ferrée et les travaux d'infrastructures. Il inclut la réalisation des massifs caténaires, des plateformes, des multitubulaires, du génie civil des stations ainsi que les bordures et les revêtements minéraux et végétaux de la voie. Le montant des travaux, s'élève à 29 millions d'euros.

Le second contrat concerne les études et la construction de la Ligne Aérienne de Contact (LAC) ainsi que les équipements de traction en ligne sur l'ensemble de l'extension. Il comprend les études d'exécution, la fourniture, l'installation et les essais sur l'ensemble des 6,4 km de Ligne Aérienne de Contact, et l'installation des équipements nécessaires à la distribution électrique en ligne. Les travaux s'élèvent à 4 millions d'euros.

Ces deux marchés représentent ainsi un montant total de 33 millions d'euros. Leur réalisation contribuera à la mise en service du T3b fin 2023.

Avec ces deux nouveaux contrats, Colas continue de se positionner comme partenaire privilégié de la RATP dans la réalisation des marchés d'extension des lignes de tramway en Ile-de-France. Via ses filiales, le Groupe a participé à la construction notamment des lignes du T4, du T9 et du T13. Colas Rail a également réalisé l'ensemble de la voie ferrée sur les précédentes sections du T3, la dernière section ayant été inaugurée en novembre 2018.