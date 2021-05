Colas remporte deux contrats en Côte d'Ivoire pour un montant total de 180 millions d'euros

Colas remporte deux contrats en Côte d'Ivoire pour un montant total de 180 millions d'euros









(Boursier.com) — Colas Afrique a remporté un contrat pour l'aménagement et le renforcement de la Route de l'Est et la construction de quatre ouvrages d'art sur le territoire ivoirien ainsi qu'un autre contrat pour la réalisation de travaux de voirie et réseaux divers (VRD) dans les villes traversées.

Ces deux projets s'inscrivent dans le cadre du Plan National de Développement des Infrastructures, qui a pour objectif d'améliorer le réseau routier interurbain de ce pays.

Le premier contrat comprend deux lots portant respectivement sur :

- le renforcement de la route A1 (Route de l'Est) entre Agnibilékrou et Bondoukou, sur une longueur de 133 kilomètres, et l'aménagement de la piste en terre existante en route neuve entre Agnibilékrou et Takikro, à la frontière du Ghana, sur 33 kilomètres ; ce lot inclut la construction de 30 ouvrages hydrauliques ;

- la construction de quatre ouvrages d'art, à Aniassué et Vonkoro dans l'Est du pays, et à Sémien et Guiglo dans l'Ouest.

Le montant de ce premier contrat s'élève à 157 millions d'euros.

Le second contrat porte sur la réalisation de travaux de VRD dans les villes traversées. Son montant s'élève à 23 millions d'euros.

L'achèvement des travaux est prévu à l'automne 2023.

Implanté depuis 1960 en Côte d'Ivoire, Colas a réalisé de nombreux projets routiers et de génie civil, dont récemment l'élargissement et le renforcement de la Route du Nord, considérée comme l'épine dorsale du pays, sur une longueur de 125 kilomètres entre Bouaké et Kanawolo, achevés en 2020. En réalisant ce projet d'envergure pour le développement économique de la région, Colas a multiplié les initiatives contribuant à l'amélioration des conditions de vie des populations locales et s'inscrivant pleinement dans le cadre de sa démarche RSE.