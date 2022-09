Colas réalise une piste cyclable avec un enrobé innovant à l'empreinte carbone réduite

(Boursier.com) — Le 31 août et le 1er septembre, les équipes de Colas ont mis en oeuvre 5.500 m(2) d'enrobé Vegecol, soit 2,2 km de piste, dans le cadre de l'aménagement d'une voie verte reliant Pierrefonds à Palesne en suivant le tracé de l'ancienne voie de chemin de fer. Les travaux sont réalisés pour le compte de la communauté de communes des Lisières de l'Oise et s'achèveront fin septembre 2022.

La réalisation de cette nouvelle section s'intègre dans le projet de liaisons Véloroutes et voies vertes entre Compiègne (Oise) et Villers-Cotterêts (Aisne) ; ce projet est destiné à encourager les circulations douces, à développer le vélotourisme et à favoriser l'écomobilité dans cette région touristique.

Vegecol est un enrobé innovant conçu par le laboratoire de recherche de Colas. Il est fabriqué localement à partir de granulats et d'un liant à base de résine végétale dérivée du pin, produit en France. Ce liant permet une réduction d'émissions de gaz à effet de serre estimée à 60% comparé aux solutions traditionnelles.

Vegecol fait également partie de la gamme des enrobés à température abaissée, ce qui limite la consommation d'énergie lors de sa fabrication.