Colas Rail signe un contrat de renouvellement de ballast entre Beillant et Saintes

Colas Rail signe un contrat de renouvellement de ballast entre Beillant et Saintes









(Boursier.com) — Un groupement associant Colas Rail (mandataire) et l'agence Colas de Mérignac a signé avec SNCF Réseau un contrat pour le renouvellement de voies et la reprise de plates-formes entre les villes de Beillant et Saintes en Charente-Maritime, pour un montant total de 11 millions d'euros.

Ce contrat comporte notamment le renouvellement de ballast sur 11 kilomètres de plaine ainsi que des travaux de reprise de structure et de drainage pour permettre la bonne évacuation des eaux de la plateforme. Les travaux de renouvellement de voie, de reprise de quais et de construction d'une base-arrière sont localisés aux abords du "Triangle de Beillant", zone où trois lignes se rejoignent, facilitant notamment les manoeuvres pour les trains travaux.

Les travaux se dérouleront à la faveur d'une interruption totale des circulations ferroviaires sur les mois de septembre-octobre 2020 pour un total de huit semaines. Les équipes de Colas poseront les dispositifs d'assainissement tandis que celles de Colas Rail réaliseront les travaux de renouvellement de voies à l'aide d'une dégarnisseuse RM900 afin de pouvoir relever le challenge de la faible durée d'interruption du trafic.

"Dans un délai très court, Colas Rail et Colas réalisent une opération fortement mécanisée et pluridisciplinaire. Un bel exemple des savoir-faire de notre Groupe !", Jean-François MILLERON, Directeur Général Adjoint France chez Colas Rail.