Colas Rail s'implante en Allemagne

(Boursier.com) — Colas Rail a annoncé la signature d'un contrat pour l'acquisition de 100% des parts du groupe familial Hasselmann, basé en Thuringe et spécialisé dans la construction de voies ferrées et d'infrastructures ferroviaires. Cette opération a pour objectif de permettre à Colas Rail de s'implanter sur le marché allemand, confirmant ainsi une stratégie de croissance externe visant des pays à économie stable et à fort potentiel d'investissement dans les infrastructures ferroviaires.

Colas souligne qu'en 2020, la Deutsche Bahn a investi plus de 10 milliards d'euros dans les infrastructures ferroviaires et que le gouvernement allemand a décidé d'un investissement complémentaire de 86 milliards d'euros sur 10 ans afin de renouveler le réseau national, le second mondial avec plus de 61.000 km de voie, en vue d'améliorer le confort voyageur. La croissance annuelle du marché de travaux ferroviaires est évaluée à 4,5% par an pendant cette période.

Hasselmann est constitué de trois sociétés : Hasselmann GmbH (infrastructures ferroviaires), NTG GmbH (voie ferrée) et LGM Logistik GmbH (sécurité ferroviaire). A date, il emploie près de 300 personnes et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. Ces trois sociétés opèrent principalement sur des lignes ferroviaires classiques dans les régions du centre de l'Allemagne, situées de la Hesse à la Saxe, et pour le compte de la Deutsche Bahn.

Le closing de l'opération est attendu dans le courant du quatrième trimestre 2022. L'opération est soumise à l'approbation des autorités en charge du droit de la concurrence.