Colas Rail : renouvellement de voie de la "ligne des Horlogers"

(Boursier.com) — Colas Rail (mandataire), en groupement avec l'établissement Colas de Pontarlier, Colas Génie Civil et l'entreprise Legrand, a remporté le contrat de modernisation d'une section de la ligne ferroviaire des Horlogers, reliant Besançon (France) à La Chaux-de-Fonds (Suisse). Attribué par SNCF Réseau, le projet représente un montant de 22 millions d'euros (part Colas Rail : 20 millions d'euros).

Le groupement réalisera les travaux de Renouvellement Voie Ballast sur 34 km de voie, la réfection de 20 passages à niveau, la reprise de drainage sur 12 km, la réfection de 6 ouvrages d'art ainsi que la modernisation de la signalisation sur 13 km. Au total, ce sont 70 km de ligne entre Besançon et la frontière franco-suisse qui seront modernisés, avec 3 zones de travaux principales localisées sur les communes de L'Hôpital-du-Grosbois, Valdahon et Morteau (Doubs).

"La ligne des Horlogers, dont le tracé est situé en zone montagneuse, nécessitera une organisation technique, une logistique et une méthode de renouvellement adaptées. Les travaux, réalisés en coupure complète de circulation, seront lancés en mars 2021, pour une livraison prévue fin août 2021", précise François Lambin, Directeur de Projet Colas Rail.

À l'occasion de ce projet de renouvellement, 8.800 heures seront travaillées par des personnes en situation d'insertion sur le chantier. Cette spécificité du marché représente un défi d'ampleur pour les équipes de recrutement de Colas Rail, qui devront assurer la complémentarité entre les équipes intérimaires et le personnel permanent.

"Cette démarche s'inscrit pleinement dans nos engagements RSE ainsi que dans notre politique d'insertion", explique Fabrice Tumoine, Directeur des Ressources Humaines France de Colas Rail. "L'insertion ne doit pas être vue comme une contrainte mais plutôt comme une opportunité de concilier performance sociale et performance économique. Grâce à ce chantier, nous allons permettre à des personnes éloignées de l'emploi de retrouver leur place sur le marché du travail, tout en respectant nos clauses sociales prévues dans le contrat, une vraie satisfaction pour nous !"