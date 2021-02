Colas Rail remporte deux contrats à Casablanca

Colas Rail remporte deux contrats à Casablanca









(Boursier.com) — Colas Rail a remporté deux contrats dans le cadre du projet de construction des deux nouvelles lignes T3 et T4 du tramway de Casablanca, au Maroc.

Le premier marché, attribué par la société de développement local Casablanca Transport en Site Aménagé SA (Casa Transport SA), porte sur l'électrification de ces deux nouvelles lignes. Les lignes T3 et T4 permettront de renforcer l'offre de transports en commun de la ville la plus peuplée du Maroc, qui compte aujourd'hui plus de 4 millions d'habitants. La ligne T3 desservira 20 stations sur une longueur de 14 km de plate-forme double voie, et la ligne T4, d'une longueur de 12,5 km de plateforme double voie, comptera 19 stations.

Le marché, d'un montant de 24 millions d'euros, comprend les études, la construction et la mise en service de 25 km de ligne aérienne de contact ainsi que la réalisation des prestations d'alimentation électrique avec l'installation de 21 sous-stations électriques.

Colas Rail a également remporté un second contrat, portant sur la pose de 14 km de voie ferrée et 11 appareils de voie sur le lot 3, situé en hypercentre de Casablanca, et qui concerne les deux futures lignes de tramway.

Le montant de ce second contrat s'élève à 10 millions d'euros.

"Nous mettons à la disposition de notre client une équipe experte, qui travaille depuis plus de dix ans sur ce type de projets au Maroc. Du bureau d'études aux ingénieurs travaux, en passant par les fonctions supports de type QHSE, c'est un encadrement 100 % marocain qui conduira ce nouveau projet" Youssef NAIMI, Directeur de Colas Rail Maroc.

Implantée au Maroc depuis 2008, Colas Rail a participé à tous les projets de construction de systèmes de tramway réalisés dans le pays, tels que les lignes 1 et 2 du tramway de Rabat-Salé et ses extensions, ainsi que les lignes T1 et T2 du tramway de Casablanca (lot voie ferrée et plateformes puis marché de ligne aérienne de contact, énergie et sous-stations électriques).

Ces deux nouveaux contrats remportés pour un projet de transports en commun confortent le positionnement de Colas Rail en tant qu'acteur majeur des solutions de mobilité durable et responsable.