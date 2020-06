Colas Rail et le Groupe Adecco annoncent la signature d'un Pacte Social en France

(Boursier.com) — Colas Rail, leader international des infrastructures ferroviaires, et le Groupe Adecco, leader mondial des Solutions RH, annoncent la signature d'un Pacte Social en France visant à recruter les talents de demain en développant la diversité et l'inclusion. Sur l'année 2020, le Groupe Adecco va recruter pour Colas Rail près de 100 personnes à travers des formes d'emploi socialement responsables.

Près de 100 personnes recrutées via des formes d'emploi socialement responsables Le leader international des infrastructures ferroviaires a aujourd'hui deux défis majeurs à relever : d'une part, répondre à une pénurie de compétences dans les métiers du ferroviaire en attirant des talents parfois éloignés de ce secteur d'activité ; d'autre part, développer la diversité et l'inclusion au sein de ses équipes.

Cela se traduit par la volonté d'offrir des opportunités de carrière à des personnes éloignées de l'emploi, et grâce à des méthodes de recrutement innovantes. D'où le partenariat gagnantgagnant signé avec le leader des solutions RH. Colas Rail et le Groupe Adecco partagent la même conviction : la performance économique est intimement liée à la performance sociale. C'est pourquoi elles s'engagent au quotidien pour l'insertion et la diversité.

Au total, tous postes confondus, près de 100 personnes vont être recrutées via des formes d'emploi sécurisées dans le cadre de ce partenariat : alternance, CDI intérimaire, personnes en situation de handicap (RQTH) et personnes éloignées de l'emploi (insertion).

Première action phare : 30 alternants recrutés sans CV La première phase de ce partenariat consistait à intégrer, à court terme, 10 aides monteurs caténaires et 20 conducteurs de train via un processus de recrutement novateur pour ce type de métier : 'l'assessment center'. Ce recrutement s'est fait sans CV, Colas Rail souhaitant en effet sélectionner les candidats sur leur motivation, leur savoir-être et leur comportement. La partie technique se déroule dans le centre de formation de sa filiale CAMPUS FER, à Grenay (région lyonnaise).