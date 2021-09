Colas Rail a pour ambition de recruter plus de 1.000 collaborateurs cette année

(Boursier.com) — Colas Rail, filiale du groupe Colas, a pour ambition de recruter plus de 1.000 collaborateurs cette année. Pour atteindre cet objectif, Colas Rail lance une campagne de marque employeur, qui place l'humain et l'expertise de ses collaborateurs au coeur de ses prises de parole.

Plus de 1.000 recrutements réalisés en 2021 et 1.500 à venir en 2022

Colas Rail fait face à un défi en matière de recrutement dans toutes ses implantations, en France comme à l'international. Dans un secteur d'activité très spécialisé, ses métiers, tels que chef de chantier ferroviaire, monteur caténaire, etc., sont en forte tension.

En France, Colas Rail prévoit de recruter plus de 500 collaborateurs en 2021. A l'international, où l'activité s'est fortement intensifiée en 2020 à la suite de l'obtention de contrats majeurs et de l'implantation dans deux nouveaux pays (Canada et Singapour), plus de 500 recrutements sont également déjà prévus pour l'année en cours.

Chacun peut s'épanouir dans des métiers d'avenir, porteurs de sens "Driven by Change" : c'est autour de ce message que s'articule la campagne de marque employeur lancée par Colas Rail. Cette campagne propose une série de messages impactant qui illustrent le sens des métiers de Colas Rail et la fierté de ses collaborateurs à construire ensemble un avenir durable.

Collaborative, cette campagne a été co-construite avec ses collaborateurs, venant de tous horizons et de tous les niveaux de l'entreprise, et se base sur les valeurs du groupe Colas : le Respect, le Partage et l'Audace. Colas Rail confirme par ailleurs ses engagements RSE en prônant une politique de recrutement inclusive visant à développer la diversité culturelle, la mixité, l'insertion et le travail des personnes

en situation de handicap dans l'ensemble de ses implantations.