Colas propose un dividende par action de 7,35 euros

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Colas, réuni le 21 février 2023 sous la présidence de Frédéric Gardès, a arrêté les comptes de l'exercice 2022 qui seront soumis à l'Assemblée Générale des actionnaires le 25 avril 2023. Le carnet de commandes de Colas ressort à 11,7 MdsE, soit +9% sur un an (+7% à change constant et hors principales acquisitions et cessions). Le Chiffre d'affaires est de 15,5 MdsE, en croissance de 17% vs 2021 (+9% à périmètre et change constants).

Le résultat opérationnel courant de 460 ME est en hausse de 20 ME par rapport à 2021, porté par la performance du 2nd semestre. Le Résultat net part du groupe s'inscrit en hausse de 15% à 301 ME. Le Cash-flow libre est de 287 ME vs 358 ME en 2021. L'Endettement Financier Net est de 292 ME à fin décembre 2022 vs 33 ME fin 2021.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale qui se tiendra le 25 avril de distribuer un dividende par action de 7,35 euros, en hausse de 7% par rapport au dividende par action de 6,85 euros versé l'an dernier.

Perspectives

Dans un environnement instable, marqué par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des devises, le groupe Colas dispose de fondamentaux solides et continuera de bénéficier des effets positifs des plans de transformation qu'il a engagés.

Comme annoncé au 3ème trimestre 2022, Colas confirme son objectif de progression du résultat opérationnel courant en 2023 par rapport à 2022.

Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) étant le nouvel indicateur de performance financière du Groupe, Colas confirme que ce dernier est également attendu en hausse en 2023 par rapport à 2022.