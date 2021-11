Colas présentera ses produits et innovations au Salon des Maires et des Collectivités Locales du 16 au 18 novembre

(Boursier.com) — Du 16 au 18 novembre, Colas exposera ses solutions de mobilité innovantes et responsables au Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL). Une grande partie du stand sera dédiée aux produits permettant de lutter contre le dérèglement climatique, sujet également au coeur d'une table ronde organisée le 16 novembre à 11h.

En lien avec sa politique RSE, Colas met l'accent cette année sur ses solutions pour accompagner l'adaptation des villes face au changement climatique. Parmi ses innovations, les revêtements perméables et bas carbone Urbalith (issu du mélange à froid de granulats avec un liant innovant organo minéral) et Vegecol (produit à base d'un liant de nature végétale), ou l'abri à vélo végétalisé Mobypod, permettent de lutter contre les îlots de chaleur urbains.

Le Groupe utilise aussi le City Information Modeling (CIM) pour modéliser des solutions de rafraîchissement de la ville. Grâce aux maquettes numériques, il est possible de visualiser et de représenter des indicateurs de la qualité de vie de la ville, de la végétalisation, de la qualité de l'air ou de la pollution sonore, à destination des professionnels, des donneurs d'ordre, et des usagers.

Colas présentera également une approche globale d'aménagement urbain végétalisé, développée et expérimentée en partenariat avec Vertuo, start-up francilienne récompensée pour son "Bocage Urbain", favorable à la biodiversité. Pour compléter la démonstration sur le stand, une table ronde intitulée "Dérèglement climatique, quelles solutions pour rafraîchir les villes ?" réunira Colas et Vertuo mardi 16 novembre à 11h sur le lab "Territoires Résilients" situé Pavillon 4.

Les solutions digitales pour favoriser l'acceptabilité des sites et des chantiers seront aussi à l'honneur.

Par exemple, l'application Hello Travaux informe les riverains sur l'avancée des chantiers (détails et planning des phases de travaux, contraintes de stationnement et de circulation...) et leur permet de dialoguer avec l'équipe en charge des travaux. Elle crée une proximité avec le chantier pour une gestion plus rapide et efficace des nuisances.

Les solutions de signalisation Flowell et Aximum, permettant notamment de sécuriser la circulation pour les cyclistes ou les piétons, seront mises en situation dans l'espace " Vis ta ville " dédié aux nouvelles mobilités et situé Pavillon 3.

Le Groupe dévoilera aussi son nouveau catalogue de produits et exposera les solutions Colquick, Compomac, EasyRenov et Néomuls, destinées à l'entretien quotidien de la voirie. Il présentera enfin les opérations de Colas Environnement dans la reconversion de friches urbaines.