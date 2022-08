Colas : premier contrat au Panama pour Colas Rail

(Boursier.com) — Colas Rail, en sous-traitance d'Hitachi Rail, participera à la réalisation du projet de monorail de la future ligne 3 du métro de Panama.

Le contrat remporté en sous-traitance par Colas Rail s'inscrit dans le cadre du projet de construction de 20 km de monorail pour la future ligne 3 du métro de Panama, de stations entre Ciudad del Futuro et Panama Pacifico, et d'un dépôt de maintenance à Ciudad del Futuro. Colas Rail réalisera la conception, la fourniture et l'installation de 100 km de rail d'alimentation électrique, et participera à la construction du dépôt.

Avec ce premier contrat remporté dans le pays, Colas Rail renforce sa présence en Amérique latine.

"Ce projet est remarquable à plusieurs égards, souligne Christophe Mansuy, Directeur Général-International de Colas Rail. Tout d'abord, c'est l'aboutissement d'une collaboration avec Hitachi Rail sur la zone Amériques. Ensuite, pour la première fois, Colas Rail participe à un projet de monorail. Enfin, ce contrat marque le lancement de nos activités au Panama, illustrant notre volonté de poursuivre notre développement en Amérique latine".

La durée du contrat remporté par le groupe Colas est de plus de 30 mois.