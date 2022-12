Colas : nouvelle étape dans la construction de la ligne de métro d'Abidjan

(Boursier.com) — Le 19 décembre 2022, la Société des Transports Abidjanais sur Rail (STAR), un groupement d'entreprises composé de Bouygues Travaux Publics (mandataire), Colas Rail, Alstom et Keolis, a signé un nouvel avenant au contrat de conception construction exploitation maintenance du Métro d'Abidjan ligne 1, avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, représenté par messieurs Amadou Koné (Ministre des Transports), Adama Coulibaly (Ministre de l'Économie et des Finances) et Moussa Sanogo (Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat), en présence de messieurs Patrick Achi (Premier Ministre de la Côte d'Ivoire) et Bruno Le Maire (Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France).

Cette signature marque une nouvelle étape du projet, avec la mise en vigueur du contrat et le bouclage du financement. Ce projet ambitieux de mobilité est destiné à accompagner le développement économique et démographique de la capitale ivoirienne. Capable de transporter plus de 500.000 passagers par jour, ce métro à ciel ouvert, projet de mass transit le plus ambitieux de l'Afrique subsaharienne, permettra de fluidifier les déplacements et de décongestionner Abidjan.

Le tracé, long de 37 km, suivra un corridor naturel de communication, du nord (Station Anyama Centre) au sud (Station Aéroport) de la capitale ivoirienne. Parmi les éléments majeurs du projet figure notamment la construction de 18 stations, 24 ponts, 1 viaduc sur la lagune, 34 passerelles piétonnes et 8 passages souterrains.

Le délai de construction est de 66 mois avant la mise en service commerciale de la ligne.

Les autorités ivoiriennes ont fait le choix d'un groupement d'entreprises françaises de premier rang. La construction des infrastructures sera assurée par Bouygues Travaux Publics. Colas Rail sera en charge de la voie ferrée, de l'électrification (caténaire et sous-stations), de la billettique et d'une partie des courants faibles et participera à l'intégration système. Alstom assurera le développement du matériel roulant (20 trains de 5 voitures), équipé d'un système CBTC (Communication-Based Train Control) de dernière génération, ainsi que l'intégration système. Enfin, l'exploitation et la maintenance du réseau de métro sont confiées au groupe Keolis.

Le montant du contrat est de 1,77 milliard d'euros.