Colas : nouveau site corporate

(Boursier.com) — Le nouveau site corporate du groupe Colas est en ligne (www.colas.com). Cette refonte, menée avec l'agence Content Factory by Prodigious (groupe Publicis), vise à développer l'attractivité de Colas auprès de ses parties prenantes et à faire du nouveau colas.com la porte d'entrée vers l'écosystème digital du Groupe.

Destiné à servir la marque de Colas, le site corporate a été repensé pour être la vitrine de la nouvelle identité et du positionnement du Groupe. Modernisation du design, incarnation des valeurs (Respect, Partage et Audace), présentation du projet d'entreprise RSE "ACT" et du nouveau discours Innovation...

Le colas.com refondu reflète l'ADN du Groupe en un coup d'oeil. Il offre également une expérience utilisateur améliorée grâce à une navigation simplifiée et des contenus revisités et variés. Il permet d'accéder directement à toute la galaxie de sites internet locaux et de spécialités de Colas et devient également la porte d'entrée vers des contenus RH riches publiés sur le site carrière Groupe (offres d'emploi, témoignages de collaborateurs, conseils aux candidats...).