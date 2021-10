Colas : Naissance de Tersen

(Boursier.com) — Les sociétés Cosson, Picheta et SMS fusionnent et donnent naissance à une nouvelle entité "Tersen". Tersen exerce des activités d'extraction et de valorisation des matériaux ainsi que de gestion des déchets du secteur du BTP. Tersen a pour ambition de réinventer les cycles de vie des matériaux de chantiers en s'appuyant sur un processus global d'économie circulaire, le renforcement de son maillage territorial et une stratégie d'innovation pour préserver les ressources naturelles

Les sociétés Cosson, Picheta et SMS accompagnent, depuis plus de 30 ans, les acteurs du BTP pour préserver l'environnement. Elles s'unissent aujourd'hui sous une même entité, Tersen, pour renforcer leur capacité à relever les défis actuels et à venir.

Les chantiers de déconstruction et d'aménagement génèrent plusieurs millions de tonnes de déchets et de terre par an en France. Leur extraction et leur traitement sont un véritable casse-tête pour les entreprises et les collectivités qui luttent contre les décharges sauvages.

Tersen compte plus de 50 installations sur le territoire francilien : installations de stockage de déchets (ISDI et ISDND), plateformes de recyclage et négoce de matériaux, déchetteries professionnelles EcoTri, installations de concassage mobiles, carrières (sablon, calcaire et enrochement).

"Nous avons toujours été convaincus que les matériaux issus des chantiers d'aménagement et de la déconstruction constituaient une opportunité de repenser notre modèle, dans une approche plus vertueuse pour la société et pour la planète. Avec Tersen, nous passons un nouveau cap pour amplifier l'impact positif de nos actions sur le territoire.", explique Didier Manseau, Directeur Général Colas France - Territoire Île-de-France Normandie, maison mère de Tersen.