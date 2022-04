Colas : mène un groupement pour la construction de la première phase de la ligne 4 du métro du Caire

(Boursier.com) — Colas Rail, filiale ferroviaire de Colas, mandataire d'un groupement avec Orascom Construction et Thalès, a signé un contrat avec Mitsubishi Corporation pour la construction de la première phase de la ligne 4 du métro du Caire.

Ce projet a été attribué par l'Autorité Nationale des Tunnels (NAT) égyptienne.

Le groupement réalisera les systèmes ferroviaires, voies et dépôts pour un montant total de 650 millions d'euros, dont 159 ME pour Colas Rail.

Cette nouvelle ligne du métro du Caire reliera la gare Hadayek El Ashgar située dans la Ville du 6 Octobre à celle d'El Malek El Saleh, dans le Nouveau Caire. D'une longueur de 19 km, elle comprendra 16 stations et desservira notamment les sites emblématiques que sont le Grand Musée Egyptien et les pyramides de Gizeh. Cet axe de transport majeur facilitera les déplacements en proposant de nouvelles possibilités de correspondances et en allégeant le trafic routier, une optimisation qui bénéficiera à la fois aux habitants de la région et aux touristes.

En tant que mandataire du groupement, Colas Rail supervisera l'intégration des systèmes et la coordination générale du projet. Les équipes réaliseront également l'alimentation électrique et participeront à la construction de la voie ferrée et de la signalisation ferroviaire.

Rappelons que Colas a déjà participé à la construction des lignes 1 et 2 et livré la deuxième phase de la ligne 3 du métro du Caire, en août 2021.