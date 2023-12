Colas : les actions seront radiées du marché le 22 décembre

(Boursier.com) — A l'issue de l'offre publique de retrait initiée par Bouygues et visant les actions Colas non détenues, directement et indirectement, par Bouygues au prix unitaire de 175 euros par action, Bouygues SA détient, directement et indirectement, 32.221.218 actions Colas représentant 63.833.329 droits de vote, soit 98,67% du capital et au moins 99,03% des droits de vote de Colas.

Par courrier en date du 6 décembre, Portzamparc BNP Paribas Group, agissant pour le compte de Bouygues, a informé l'AMF de la décision de Bouygues de procéder, conformément à son intention exprimée dans le cadre de l'offre, à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire. Il porte sur les 433.281 actions Colas non encore détenues par lui, directement et indirectement. Cette opération s'effectue au prix de 175 euros par action Colas, net de tous frais.

Les 433.281 actions Colas non présentées à l'offre par les actionnaires minoritaires représentent, 1,33% du capital et au plus 0,97% des droits de vote de la société.

Euronext a publié, le 8 décembre, le calendrier de mise en oeuvre du retrait obligatoire et la date de radiation des actions Colas du marché réglementé d'Euronext Paris, soit le 22 décembre.