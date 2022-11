Colas : Le résultat net part du groupe s'inscrit à 139 ME à fin septembre

(Boursier.com) — Le carnet de commandes de Colas ressort à 12,4 MdsE à fin septembre, en hausse de 30% sur un an (+19% à change constant et hors principales acquisitions et cessions). Le Chiffre d'affaires est de 11,5 MdsE, en hausse de 18% sur un an (+10% à périmètre et change constants).

Le Résultat opérationnel courant est quant à lui de 213 ME sur la période, en légère baisse de 20 ME sur un an, après un troisième trimestre en hausse de 40 ME par rapport au troisième trimestre 2021. Le résultat net part du Groupe s'inscrit à 139 ME, en amélioration de 12 ME par rapport à la fin septembre 2021.

Le Cash-flow libre est de 169 ME, en baisse de 116 ME par rapport à fin septembre 2021. L'endettement financier net ressort à 1,4 MdE, en hausse de 0,9 MdE par rapport à fin septembre 2021.

Perspectives affichées

Le groupe Colas, qui n'exerce pas d'activité en Russie et en Ukraine, n'est pas directement impacté par le conflit en cours. Le groupe Colas reste toutefois très vigilant quant aux évolutions macro-économiques et à leurs répercussions directes et indirectes sur ses activités et ses résultats.

Le chiffre d'affaires 2022 s'inscrira en hausse sensible par rapport à 2021, du fait de la contribution de Destia, du renchérissement des prix unitaires des produits et prestations vendus par le Groupe dans un contexte fortement inflationniste, et de l'effet de change lié à la variation du cours de l'euro face au dollar.

Dans cet environnement complexe, le Groupe a mis en place des plans d'action pour compenser l'impact des hausses de coûts et protéger sa performance financière. Le groupe Colas table sur un résultat opérationnel courant 2022 supérieur à celui de 2021.

Compte tenu du contexte inflationniste, notamment dans les pays limitrophes de l'Ukraine, et de son impact dilutif sur la marge opérationnelle courante, en particulier dans les activités de négoce de bitume, il n'est plus pertinent pour 2023 de déterminer l'objectif de rentabilité en termes de taux de marge opérationnelle courante. Pour cette raison, le groupe Colas remplace son objectif de marge opérationnelle courante de 4% en 2023 par un objectif de progression du résultat opérationnel courant en 2023 par rapport à celui de 2022. Toutefois, grâce à des fondamentaux porteurs et aux effets positifs des plans de transformation engagés, le Groupe est confiant dans sa capacité à rejoindre à terme l'objectif de taux de marge opérationnelle courante qu'il s'était fixé.