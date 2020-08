Colas : le résultat net part du Groupe ressort à -295 ME au 30 juin

(Boursier.com) — A périmètre et changes constants, le chiffre d'affaires consolidé s'est inscrit en retrait de 18% au 2ème trimestre (-29% en France) contre -10% au 1er trimestre (-17% en France).

Après un fort recul au mois d'avril, le redémarrage progressif de l'activité a permis de retrouver un niveau normal au mois de juin. Cette reprise a été favorisée par l'amélioration ou la stabilisation de la situation sanitaire, à l'exception des États-Unis, des Départements et Régions d'Outre-mer et de l'Océan Indien. Le résultat opérationnel courant du 2ème trimestre 2020, positif à hauteur de 66 millions d'euros, s'est inscrit en recul de 96 millions d'euros par rapport au 2ème trimestre 2019, contre -72 millions d'euros au 1er trimestre 2020.

Le résultat net part du Groupe ressort à -295 ME au 1er semestre 2020, en baisse de 193 ME par rapport au 1er semestre 2019.

Enfin, la crise sanitaire a ralenti la consommation du carnet de commandes. Le carnet de commandes à fin juin 2020 se maintient au niveau élevé de 10,1 milliards d'euros, en hausse de 1% retraité des principales acquisitions et cessions et à changes constants.

En guise de perspectives, le groupe explique que la baisse du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant au 2ème semestre 2020 par rapport à 2019 devrait être sensiblement plus faible qu'au 1er semestre.