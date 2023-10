Colas : Le Résultat net part du Groupe est de 165 ME sur 9 mois

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Colas, réuni le 27 octobre 2023 sous la présidence de Pascal Grangé, a arrêté les comptes au 30 septembre 2023 et les perspectives pour l'année en cours. Le groupe affiche un carnet de commandes à 13,4 MdsE à fin septembre 2023, en hausse de 8% sur un an (+11% à change constant et hors principales acquisitions et cessions).

Le Chiffre d'affaires des 9 premiers mois est de 11,8 MdsE, en hausse de 2% sur un an (+5% à périmètre et change constants). Le Résultat opérationnel courant des activités ressort à 308 ME, en amélioration de 89 ME par rapport aux 9 premiers mois 2022. Le Résultat net part du Groupe est de 165 ME, en hausse de 26 ME par rapport aux 9 premiers mois 2022. Le Cash-flow libre s'inscrit à 226 ME, en hausse de 57 ME par rapport aux 9 premiers mois 2022. L'Endettement financier net est de 815 ME, en baisse de 569 ME par rapport à fin septembre 2022.

Perspectives

Dans un environnement instable, marqué par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des devises, le groupe Colas dispose de fondamentaux solides et continuera de bénéficier des effets positifs des plans de transformation qu'il a engagés.

Colas confirme son objectif de progression du résultat opérationnel courant des activités (ROCA) et du résultat opérationnel courant en 2023 par rapport à 2022.