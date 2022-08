Colas : Le résultat net part du Groupe est de -132 ME

(Boursier.com) — Le carnet de commandes de Colas s'établit à un niveau record de 12,9 MdsE, en hausse de 25% sur un an (+14% à change constant et hors principales acquisitions et cessions). Le Chiffre d'affaires est de 6,5 MdsE, en hausse de 17% par rapport au 1er semestre 2021 (+9% à périmètre et change constants).

Pour rappel, la plupart des activités du Groupe se caractérisent par une forte saisonnalité, ce qui se traduit chaque année par une perte opérationnelle au premier semestre. Le résultat opérationnel courant s'inscrit à -160 ME, en baisse de 60 ME par rapport au 1er semestre 2021.

Le résultat net part du Groupe est de -132 ME en retrait de 20 ME par rapport au 1er semestre 2021. Le Cash-flow libre ressort à -203 ME, en baisse de 149 ME par rapport au 1er semestre 2021. L'Endettement financier net est de 1,4 MdE, en hausse de 0,8 MdE par rapport à fin juin 2021.