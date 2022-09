Colas lance une grande campagne de recrutement de 6.000 collaborateurs !

(Boursier.com) — Colas , leader de la construction et de l'entretien des infrastructures de transport, recrute plus de 6.000 collaborateurs, dont 3.000 en France. Pour atteindre cet objectif, le Groupe lance une grande campagne de recrutement multicanale valorisant l'esprit de famille qui règne chez Colas.

Colas fait face à des besoins de recrutement non seulement dans les métiers historiques du Groupe (chef de chantier, conducteur de travaux, géomètre projeteur, etc.), mais aussi dans d'autres fonctions en lien avec le digital, la RSE ou l'innovation.

Colas a ainsi collaboré avec les agences Babel et Zcomme pour développer une campagne mettant en valeur les carrières de ses collaborateurs et les atouts du Groupe : un esprit familial, une soif d'apprendre et de transmettre, ainsi que des perspectives d'évolution. Cette campagne multicanale est déclinée sur les réseaux sociaux, à la radio, dans l'espace urbain via des affiches, et dans la presse en France.

L'objectif est de recruter 3.000 nouveaux collaborateurs en 2022 en France, en mettant l'accent sur la diversité, qu'il s'agisse du parcours, de l'origine, de la culture, du genre, etc. Le Groupe mène par exemple des actions pour développer la mixité de ses équipes, en participant notamment à la promotion des métiers du BTP auprès des jeunes filles dans les collèges et les lycées avec l'association Elles Bougent.

Le Groupe s'appuie également sur les recommandations de ses collaborateurs. Plus de 85% d'entre eux expriment leur fierté d'appartenir au groupe Colas et contribuent à attirer de nouveaux talents à travers un premier programme de cooptation, qui les encourage à recommander Colas à leur entourage.

"Lorsqu'un candidat entre chez nous pour un emploi, nous espérons qu'il y fera carrière. Chez Colas, nous nous efforçons de développer les talents, et nous offrons à celles et ceux qui nous rejoignent la possibilité d'atteindre leur plein potentiel. Notre ambition est de créer un environnement de travail inclusif dans lequel chacun peut se sentir entendu et valorisé. Grâce à notre implantation internationale, nous offrons des opportunités au niveau local, régional et international", souligne Amelia Irion, Directrice des Ressources Humaines du Groupe.