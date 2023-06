Colas lance son outil de mesure de l'empreinte carbone des chantiers

(Boursier.com) — Dans le cadre de sa stratégie bas carbone et biodiversité, Colas crée le premier outil de calcul automatisé de l'empreinte carbone des chantiers dans le secteur des travaux publics. Basé sur les données quantitatives issues des systèmes d'information financiers du Groupe, "Colas Carbon Counter" est accessible dans l'ensemble du territoire français.

La calculette carbone permet de suivre et d'analyser l'évolution des émissions de CO2 au fur et à mesure de l'avancement et à la fin de la réalisation d'un chantier, en s'appuyant sur les flux physiques (litres de gasoil, tonnes d'enrobés, etc.) issus des factures.

Plus précise, cette méthodologie permet aux chefs de chantier et aux conducteurs de travaux de surveiller au plus près leurs émissions carbone, d'agir pour les réduire et de partager les résultats avec leurs clients.

La méthodologie de calcul d'empreinte carbone développée se réfère à un standard mondial, le GHG Protocol. Les facteurs d'émission sont issus de bases de données internationales et nationales reconnues.