Colas : la biodiversité au coeur de la Journée environnement

(Boursier.com) — Ce jeudi 9 juin, Colas organise une journée dédiée à l'environnement pour tous ses sites à travers le monde. Cette 2e édition sera consacrée à la biodiversité, un enjeu majeur pour le Groupe qui a lancé en 2020 une stratégie bas carbone et biodiversité afin de contribuer au respect de la planète. Cette journée s'inscrit dans la démarche RSE du Groupe, ACT (Act & Commit Together), dont l'un des engagements est de mettre en oeuvre une stratégie bas carbone et biodiversité pour contribuer au respect de la planète".

L'an dernier, la Journée environnement avait été consacrée aux enjeux climatiques. En 2022, Colas mettra la biodiversité en avant. L'enjeu de cette initiative est d'informer l'ensemble des collaborateurs de Colas, de les sensibiliser au phénomène d'effondrement de la biodiversité et de les encourager à agir concrètement en faveur de sa préservation. Le 9 juin, des actions de sensibilisation seront ainsi réalisées auprès des collaborateurs de toutes les activités et implantations du Groupe...

La Journée environnement de Colas vient compléter un dispositif bien plus large d'actions en faveur de la biodiversité. Depuis 2013, le Groupe s'est fixé pour objectif d'avoir une action biodiversité dans chacune de ses carrières et gravières à l'horizon 2030. En 2021, 207 sites Colas ont mis en place au moins une initiative : la restauration de cours d'eau, la réalisation de pierriers, niches et abris pour servir d'habitat aux espèces ou l'adaptation du rythme et de la typologie des activités pour respecter les périodes de nidification... En parallèle, la participation au programme Forest & Life débuté en 2021 en France se poursuit en Côte d'Ivoire par la plantation de 15.000 arbres dans une forêt à 30 km d'Abidjan.