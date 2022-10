Colas investit dans Parkki via Aximum

(Boursier.com) — Colas vient de prendre une participation de 56% dans la start-up Parkki, par l'intermédiaire de sa filiale Aximum spécialisée en équipement routier. Cette collaboration témoigne d'une ambition forte pour développer des solutions au service d'une mobilité intelligente et connectée. Parkki travaillera en étroite collaboration avec Aximum, filiale du groupe Colas comptant près de 2.000 collaborateurs.

Ce projet associe les savoir-faire complémentaires d'Aximum, spécialiste des solutions de sécurité, de signalisation, de gestion et d'optimisation des flux et de la mobilité, très implanté localement, et de Parkki, qui développe une offre de services autour du stationnement, des flux et du comptage. En combinant l'expertise de Parkki en matière de collecte et d'analyse de données et les compétences d'Aximum, les collectivités bénéficieront de nouvelles solutions de services pour optimiser les mobilités, adaptées aux cas d'usage locaux.

Ce partenariat vient renforcer les actions du groupe Colas en faveur d'une gestion dynamique, partagée et apaisée de l'espace public, en particulier les solutions digitales et servicielles développées par son entité Mobility by Colas. Colas contribue ainsi à l'aménagement et l'attractivité des territoires pour répondre aux besoins et aux enjeux de développement durable.

Fondée en 2016, Parkki est une start-up lilloise qui crée des services d'aide aux déplacements. Depuis sa création, elle a accompagné plus de 50 clients dont des grands acteurs du retail, tels que Auchan, Carrefour, Leclerc, Leroy Merlin...