Colas : hausse des résultats 2019 et du dividende

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Colas a amélioré ses résultats l'an passé avec un profit opérationnel courant de 433 millions d'euros (+60 ME) pour un chiffre d'affaires consolidé de 13,7 milliards d'euros, en hausse de 4% par rapport à 2018 (+5% à périmètre et changes constants et +7% hors Smac). La marge opérationnelle courante progresse ainsi de 0,4 point à 3,2%. Le résultat net part du Groupe atteint 261 ME contre 227 ME un an auparavant.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale qui se tiendra le 22 avril 2020 de distribuer un dividende par action de 6,40 euros contre 5,55 euros l'an dernier. Le CA proposera également le renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Catherine Ronge ainsi que du mandat d'Administrateur de Monsieur Arnauld Van Eeckhout pour une durée de deux années. Le CA a décidé de renouveler le mandat de Directeur Général de Monsieur Frédéric Gardès pour une durée de deux années.

Le carnet de commandes à fin décembre 2019 s'élève à 9,2 milliards d'euros, en hausse de 9 % et de 12% à périmètre et changes constants par rapport à fin décembre 2018. Le carnet en France métropolitaine (3,1 milliards d'euros) est en baisse de 2% à périmètre constant, alors que le carnet à l'international et outre-mer (6,1 milliards d'euros) est en hausse de 20% à périmètre et changes constants.

Pour l'année 2020, le chiffre d'affaires est attendu en légère baisse en raison de l'impact prévisible des élections municipales en France et de l'effet de comparaison lié à la cession de Smac, dont la contribution au chiffre d'affaires consolidé de 2019 s'est élevée à 141 ME. L'activité devrait rester stable sur les autres zones géographiques. La marge opérationnelle courante tirera bénéfice, de façon graduelle, des démarches d'excellence opérationnelle en cours de déploiement, notamment dans les activités industrielles. Après le retour à l'équilibre en 2019, Colas Rail devrait retrouver en 2020 une contribution positive au résultat opérationnel courant.

En 2019, Colas a travaillé sur la refonte de sa politique RSE, notamment au travers de la consultation des parties prenantes. En 2020, le groupe fixera des objectifs de réduction de ses émissions de GEScompatibles avec l'Accord de Paris, et communiquera son plan d'action pour les atteindre.