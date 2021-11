Colas : forte hausse des résultats au 30 septembre

(Boursier.com) — Colas présente un carnet de commandes de très haut niveau au 30/9, estimé à 9,6 MdsE, soit +4% à change constant sur un an. Le chiffre d'affaires du groupe est de 9,8 MdsE, en hausse de 8% à périmètre et change constants comparé aux 9 premiers mois de 2020. Le résultat opérationnel courant est en forte progression, en hausse de 109 ME vs 9M 2020 et de 10 ME vs 9M 2019. Le résultat net part du groupe s'inscrit à 127 ME (+107 ME vs 9M 2020) avec une amélioration du cash-flow libre de 71 ME vs 9M 2020 et de 12 ME vs 9M 2019. L'endettement net ressort en forte diminution à 443 ME, soit +395 ME vs fin septembre 2020.

La direction confirme l'ensemble de ses perspectives.