Colas finalise l'acquisition de Destia en Finlande

(Boursier.com) — Conformément au protocole d'accord signé le 25 août, et après approbation de l'opération par les autorités en charge du droit de la concurrence, Colas SA a acquis le 1er décembre à Helsinki 100% des titres de la société Destia Oy auprès de la société d'investissement familiale finlandaise Ahlström Capital.

Cette acquisition a été conclue sur la base d'une valeur d'entreprise de 235 millions d'euros. Destia sera consolidé dans les comptes du groupe Colas à compter du 31 décembre.

Destia est l'acteur majeur des infrastructures routières, ferroviaires et énergétiques en Finlande. Le groupe, qui emploie plus de 1.600 collaborateurs dans des activités de maintenance et de construction neuve d'infrastructures, a réalisé un chiffre d'affaires de 564 ME en 2020.

L'acquisition de Destia s'inscrit dans la stratégie de Colas de poursuivre son développement à l'international dans des zones géographiques ciblées (Europe du Nord, Etats-Unis, Allemagne). Le marché nord-européen présente en effet de solides perspectives de croissance en construction et en maintenance d'infrastructures de transport, particulièrement dans les domaines du ferroviaire et des énergies renouvelables.