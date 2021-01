Colas et Parsons réaliseront l'extension d'une ligne de métro léger à Edmonton, en Alberta (Canada)

(Boursier.com) — Colas (mandataire) et Parsons Inc., associés au sein du groupement Marigold Infrastructure Partners, ont été choisis par la Ville d'Edmonton, en Alberta (Canada), pour la conception, la construction et le financement de l'extension Ouest de la ligne de métro léger (LRT) Valley Line.

Le montant du contrat, réparti à 50/50 entre les deux partenaires, s'élève à 1,7 milliard de dollars canadiens (environ 1 milliard d'euros).

Le projet porte sur la conception et la construction d'une extension de ligne de métro léger (LRT), sur une longueur de 14 km, qui reliera le centre d'Edmonton au quartier de Lewis Farms, dans l'ouest de la ville.

Quatorze nouvelles stations et deux stations aériennes desserviront des sites clés tels que West Edmonton Mall, Misericordia Hospital, NorQuest College et MacEwan University. Le tracé comprendra notamment 2,1 km de voies surélevées et deux installations de maintenance et de remisage. Les travaux devraient démarrer à l'été 2021 pour une livraison prévue fin 2026.

Colas et Parsons forment un groupement intégré, dont Colas est mandataire. Colas est composé de Colas Canada et sa filiale Standard General-Edmonton, Colas Rail Canada et Colas Projects Canada. Parsons assurera la conception du projet et participera également aux travaux, en s'appuyant sur sa grande expérience dans le secteur du ferroviaire et des transports en commun.

Colas Canada est leader de la construction et de l'entretien des routes au Canada. Colas Rail est un leader mondial de la construction et de l'entretien des infrastructures ferroviaires, incluant les travaux de voies, l'électrification et les systèmes. Parsons est une entreprise de haute technologie, avec une expertise dans l'ingénierie, l'intégration des systèmes de transport ferroviaire et la protection d'infrastructures critiques. L'entreprise a travaillé pour de nombreuses autorités de transport en Amérique du Nord, et se réjouit d'ajouter la ville d'Edmonton à son portefeuille de références.

"Nous sommes pleinement conscients que ce projet de l'extension Ouest de la LRT Valley Line s'inscrit dans la vision de la Ville d'Edmonton, qui veut être une ville dynamique, verte et saine, attirant de nouveaux habitants et des touristes", explique Frédéric Roussel, Président de Colas Canada. "Nous avons hâte d'apporter notre expertise locale et mondiale en matière de construction d'infrastructures de transport sur ce projet important de la Ville d'Edmonton, dans laquelle nous travaillons depuis plus de 50 ans."

"Nous sommes fiers de mobiliser notre expertise ferroviaire sur ce projet qui va améliorer la mobilité et contribuer à la croissance économique de la Ville d'Edmonton", ajoute Tom Topolski, Vice-président exécutif, Collectivités connectées, de Parsons. "L'extension de la LRT est un projet essentiel qui va permettre de mieux relier la ville et de faire avancer les objectifs stratégiques d'Edmonton."