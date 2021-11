Colas et la Mairie du 15e arrondissement de Paris dévoilent les premiers résultats positifs de 'Flowell'

(Boursier.com) — Dans le 15e arrondissement de Paris, les premiers résultats de l'expérimentation de Flowell, solution de marquage au sol lumineux actif, indiquent un renforcement de la sécurité des usagers. Après quelques mois d'installation sur un passage piéton dans une zone très passante, les comportements des conducteurs se sont améliorés et les piétons se sentent davantage en sécurité.

La solution, composée de dalles de LEDs encapsulées dans la chaussée et le trottoir, est installée porte de Sèvres sur un passage piéton dangereux, au niveau d'une bretelle d'accès au périphérique.

Depuis sa mise en place, 94% des véhicules cèdent le passage aux piétons, soit une progression de 27 points par rapport aux mesures réalisées avant l'expérimentation. Et 55% des véhicules le font au moins 2 mètres avant le passage piéton, soit une hausse de 27 points également.

De leur côté, 87% des piétons interrogés déclarent se sentir en sécurité ou plus en sécurité lors de la traversée grâce à Flowell, contre 59% avant le dispositif. Et les personnes à mobilité réduite apprécient la meilleure délimitation de la zone de traversée et la vigilance accrue liée aux réglettes piétonnes.

Ces résultats sont issus d'études quantitatives et qualitatives menées par des sociétés privées indépendantes, analysées avec le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement).

Un travail conjoint de la Mairie du 15e et de Colas

Le site de la porte de Sèvres s'inscrit dans une démarche plus globale pour préparer l'intégration de la solution à la réglementation, préalable à sa commercialisation. Ces expérimentations visent à confronter Flowell à différents environnements (routes rurales, villes intermédiaires, carrefours complexes en zones très urbanisées), pour proposer une solution adaptée renforçant la sécurité des usagers et le bien-vivre en ville.

Flowell est une solution innovante développée par Colas, en partenariat avec CEA Tech. Fondée sur une signalisation lumineuse évolutive nécessitant peu de travaux et circulable par tous les véhicules, elle permet d'adapter à chaque instant l'usage de la rue et de la route pour toutes les mobilités. Trois années ont été nécessaires pour mettre en oeuvre ce projet cofinancé par la Mairie du 15e et Colas et expérimenté sur l'un des carrefours parisiens les plus complexes en termes de gestion de la circulation, de partage de l'espace public et de sécurité.