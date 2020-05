Colas estime à 260 ME la réduction d'activité liée au Covid-19

(Boursier.com) — Colas a généré un chiffre d'affaires consolidé trimestriel de 2 milliards d'euros, en baisse de 14% par rapport au premier trimestre 2019 (-10% à périmètre et changes constants). L'activité ressort à 1,0 milliard d'euros en France (-24%, et -17% à périmètre et changes constants) ; elle reste stable à l'international avec 0,9 milliard d'euros.

La baisse soudaine d'activité due aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur la deuxième quinzaine de mars a généré une réduction du chiffre d'affaires estimée à environ 260 millions d'euros.

Le résultat opérationnel courant du 1er trimestre 2020 s'établit à -370 millions d'euros, en retrait de 72 millions d'euros par rapport au 1er trimestre 2019. Après un bon début d'année, la forte baisse de l'activité à compter de mi-mars, en particulier en France, a accentué les pertes saisonnières du 1er trimestre.

Le résultat net part du Groupe s'élève à -300 millions d'euros, à comparer à -227 millions d'euros à fin mars 2019.

A mi-mai, 85% des chantiers routiers ont redémarré en France métropolitaine, explique Colas.